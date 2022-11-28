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Manisa'da yürekleri ağza getiren patlama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafo patlaması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Tehlike saçan kablolara müdahale edilmesi, vatandaşları rahatlattı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 01:10
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşanan trafo patlaması, vatandaşları korkuttu

Manisa'da yürekleri ağza getiren patlama
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Yürekleri ağza getiren olay, Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi Karaali Köprüsü Değirmen mevkiinde yaşandı. Burada elektrik trafosunda kabloların kopmasından kaynaklanan patlamalar meydana geldi.

Patlama sonrasında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Özellikle ormanlık alana yakın mesafede bulunan kabloların kopması ve patlaması yangın ihtimalini de akıllara getirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine elektrik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hazır bekletilirken bakım ve onarım ekipleri tehlike saçan kablolara müdahalede bulundu. Tehlikenin atlatılmasının ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. (İHA)

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