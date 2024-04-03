Manisa'yı kaybeden MHP'li başkan belediyenin kasasından para aktarmaya çalıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'yı kaybeden MHP'li başkan belediyenin kasasından para aktarmaya çalıştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek, önceki MHP'li başkan Cengiz Ergün'ün sabahın erken saatlerinde belediye fonlarını boşaltmaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için oy kullandı ve resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Zeyrek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, eski başkan MHP'li Ergün'ün belediye fonlarını boşaltmaya çalıştığını ilan etti.

Manisa Büyükşehir Başsavcılığı'nda avukatlarıyla birlikte bulunduğunu belirten Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını boşaltmaya çalışıyorlar. Manisa’nın geleceğinden, tüyü bitmemiş yetimin hakkından yiyenlere sesleniyorum, Şehrimizden ellerinizi çekin” ifadelerini kullandı.

CHP'li Zeyrek, açıklamasında şunları söyledi:

“Bu yola çıktığımız ilk gün size bir söz vermiştim. Sizin cebinizden çıkan her bir kuruşa sahip çıkacağım demiştim. Gerekeni yapıyorum.15 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün, sabah erken saatlerde belediyemize gelerek MASKİ’den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştı. Yangından mal kaçırır gibi girişilen bu büyük ve şaibeli operasyonun altına hiçbir belediye çalışanı imzasını atmadı. İşlerinden olma pahasına bu usulsüzlüğe dur dediler. İşte birlikte kurduğumuz Manisa İttifakı budur! Şimdiden halkımızın parasına nasıl sahip çıkıyorsak, 5 yıl boyunca da bizlere emanet edilen bu kaynağın hunharca hiç edilmesine asla müsade etmeyeceğiz.”

cen.jpg

MHP'li önceki başkan Cengiz Ergün

ferdi-zeyrek-kimdir.webp

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek

İlgili Haberler
Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e vatandaştan büyük tepki. ‘Parsel parsel sattınız’
Manisa'da MHP'li Belediye Başkanı ve adayı Cengiz Ergün'ün vatandaşla tartışmalı diyalogu: 'Provakatörlüğe gelmiş!
Manisa'da MHP'li Belediye Başkanı ve adayı Cengiz Ergün'ün vatandaşla tartışmalı diyalogu: 'Provakatörlüğe gelmiş!
Son Haberler
Ali Koç Acun Ilıcalı'ya sarıldı Spor
Ali Koç Acun Ilıcalı'ya sarıldı
100 milyon liralık kaçakçılık girişimine darbe Gündem
100 milyon liralık kaçakçılık girişimine darbe
Son dakika.. Malatya’da deprem Gündem
Son dakika.. Malatya’da deprem
Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler atasözünün anlamı nedir?
Safra kesesi böbrek ve mesane sorunlarına iyi gelen ot Şifalı Bitkiler
Safra kesesi böbrek ve mesane sorunlarına iyi gelen ot
Otelin avlusundan 650 yıllık kale çıktı Kültür Sanat
Otelin avlusundan 650 yıllık kale çıktı