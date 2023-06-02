Manisa'yı sağanak vurdu: Üzüm bağları göle döndü

Manisa'da sağanak yağış etkili oldu. Sarıgöl ilçesinde üzüm bağları göle döndü

Manisa'yı sağanak vurdu: Üzüm bağları göle döndü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yoğun yağış etkisini sürdürürken, salı günü Şeyhdavutlar- Sarıgöl yolunda meydana gelen heyelan sonrası çalışmalar devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi iş makineleri ile aynı yola tekrar ulaşıma açarken, yağışın aralıksız devam etmesi sonucu yol tamamen kapandı.

Şeyhdavutlar- Sarıgöl arasındaki ulaşım tamamen koparken, ekiplerin bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma ile çalışmayla yolun kontrollü olarak ulaşıma açıldığı bildirildi.

Öte yandan, ekili tarım arazilerinin ise su altında kalması dronla havadan görüntülendi. (DHA)

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