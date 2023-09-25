Manken Ece Gürsel'den iddialı açıklamalar. ''Soyunarak para kazandım''demişti

Podyumların ünlü mankeni Ece Gürsel, mesleği ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçmişi ve günümüzü değerlendirdi.

Manken Ece Gürsel , "Dünyaya bir daha gelsem yine model olmayı isterdim. Gençliğim ve yetişkinliğim podyumda geçti. Hayatımı modellikle kazandım ve hala podyumdayım. Her şeyi modelliğe borçluyum" dedi.

Ece Gürsel, "Soyunarak para kazandım" açıklamasına da açıklık getirerek, "Bir dönem popülerlik dergilere poz vermekten geçerdi.

O dönemi yaşadım. Şimdi sosyal medyada poz vermek moda… Açık poz vermek bitmedi, şekil değiştirdi" dedi.