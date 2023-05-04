Manken Gizem Akbaş'ı darp eden eski sevgilisine hapis cezası

Beşiktaş'ta 16 Temmuz 2021’de bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı darp eden Mücahit İsmail Ayta ile tehditle suçlanan Muhammet Emre Balcı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Gizem Akbaş ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatları, verilecek kararları mahkemenin vicdanına bıraktığını söyledi.

Sanıklar avukatları ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve takdiri indirim uygulanmasını talep etti. Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki Akbaş, avukatlarının beyanlarına katıldığını söyleyerek şikayetinin devam ettiğini belirtti.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mücahit İsmail Ayta’yı ‘kasten yaralama’ suçundan takdiri indirim de uygulayarak 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, 2 sanık hakkında da ‘birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ suçundan her türlü şüpheden uzak kat'i ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

"ARTIK BIKTIK, YILDIK"

Duruşmanın ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukat Demet Tanrıverdi Keskin, "Gizem uğradığı şiddetten dolayı mağdur oldu, kamera kayıtlarına yansıyan çok yoğun bir şiddet var. Türkiye’de temel sorun infazın olmamasıdır. 7 ay ceza verilen kişi 7 gün bile yatmayacak ancak infazla önleyici tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Öfke kontrol eğitimleri olmalı, yasamızda var ancak uygulaması yok. Biz Türkiye, vatandaş ve hukukçular olarak şiddet haberleri duymaktan artık bıktık, yıldık. Biz artık bu tarz haberleri duymak istemiyoruz. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz’’ dedi.

AÇIKLAMASINI YARIDA KESTİ

Avukatın ardından konuşan Gizem Akbaş ise "Yaşadığım saldırı sonrası aldığım darbe kamera görüntülerine zaten yansımaktadır ama hiçbir şekilde ceza almadı’’ dedi ve cümlesine devam ettiği sırada iyi hissetmediğini söyleyerek açıklamasını yarıda kesti. Akbaş’ın ardından avukat Nuray Ünal ise ‘’Cinayete giden yollar aynı Gizem’in geçtiği yollar gibi geçiyor. Önce erkek terk ediliyor, sonrasında hakaretler, tehditler başlıyor. Daha sonra darp, en sonunda da ölümü biz görüyoruz. Mahkemeler bu ara safhalarda hiçbir önleyici ve caydırıcı cezalar vermiyor. Bugün Gizem’in olayında olduğu gibi hem bir takdiri indirim uyguladı mahkeme ve 7 ay gibi bir ceza verdi. Bu cezanın da infazı yok. Gizem öldüğü zaman mı bu cezalar verilecek?’’ ifadelerini kullandı.