Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı: 12 ölü

Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmen teknesinin Manş Denizi’nde batması sonucu 12 göçmen yaşamını yitirdi.

Manş Denizi’nde Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmen teknesi battı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün yaşanan olayda en az 12 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Darmanin, olayın ardından kaybolan düzensiz göçmenlerin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Fransız Bakan, olayın yaşandığı Manş Denizi kıyısındaki Boulogne-sur-Mer kentine gideceğini açıkladı.

Manş Denizi’ndeki yasadışı göç faaliyetleri hem Fransa hem de İngiltere için öncelikli konular arasında yer alıyor. İngiltere hükümetinin verilerine göre, son 7 gün içinde 2 binden fazla kişi küçük teknelerle İngiltere'ye geçti.

Dünyanın en işlek geçiş yollarından biri olan Manş Denizi’ndeki güçlü akıntılar küçük teknelerle geçişi tehlikeli hale getiriyor. Ağustos ayında, Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu iki kişinin cansız bedeni bulunmuştu.

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