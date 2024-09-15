Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı: 8 ölü

Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan bir tekne, Manş Denizi'nde batarak 8 göçmenin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Fransız yetkililerin verdiği bilgilere göre, Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesi açıklarında meydana gelen olayda, Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan bir göçmen teknesi, kıyıdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra battı. Yerel saatle 01.00'de yapılan acil çağrı üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, 53 kişiyi kurtarırken, 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin Eritre, Sudan, Suriye, Mısır, İran ve Afganistan uyruklu oldukları açıklandı.

Fransa'nın bölge savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fransız yetkililer, cuma ve cumartesi günleri arasında Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 4 farklı teknedeki toplam 200 kişinin kurtarıldığını belirtti. Bu yıl içinde denizi geçmeye çalışan toplam 45 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.