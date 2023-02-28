Kasımpaşa Stadı'nda 'Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldığında siyaset yok muydu

Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları sosyal medyada "Hani siyaset istemiyordunuz" başlığı altında Kasımpaşa Ankaragücü maçını örnek gösterdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etmişti. Maça damga vuran görüntü ise Kasımpaşa taraftarlarının Mansur Yavaş’ı protesto etmesi olmuştu.

Başkent ekibini tribünden izlemek için stada giriş yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı gören Kasımpaşa taraftarı, “Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan!” sloganları atmıştı.

Mansur Yavaş ise Kasımpaşa taraftarına gülümsedi ve el sallamıştı.

Bu görüntüleri hatırlatan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı ‘Hükümet istifa’ tezahüratları üzerine bazı kulüplerin sert ifadelerle tribünlerde siyaset istemediklerini açıklamalarına tepki gösterdiler.

Taraftarlar "Hani siyaset istemiyordunuz" çifte standart için hesap sordular.



