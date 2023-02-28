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Kasımpaşa Stadı'nda 'Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldığında siyaset yok muydu

Futbol sahalarından yükselen "Hükümet istifa" seslerine bazı kulüplerin tehdit ve hakaret dolu açıklamaları sonrası akıllara daha bu sezon oynanan Kasımpaşa Ankaragücü maçı geldi. İstanbul’daki maça gelen Mansur Yavaş protestolara uğramış, protokolde onu görenler ‘Recep Tayyip Erdoğan’ tezahüratları yapmıştı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 21:48
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'Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan' çabuk unutuldu

Kasımpaşa Stadı'nda 'Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldığında siyaset yok muydu
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Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları sosyal medyada "Hani siyaset istemiyordunuz" başlığı altında Kasımpaşa Ankaragücü maçını örnek gösterdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, başkent ekibi MKE Ankaragücü'nü konuk etmişti. Maça damga vuran görüntü ise Kasımpaşa taraftarlarının Mansur Yavaş’ı protesto etmesi olmuştu.

Başkent ekibini tribünden izlemek için stada giriş yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı gören Kasımpaşa taraftarı, “Mansur dışarı! Recep Tayyip Erdoğan!” sloganları atmıştı.

Mansur Yavaş ise Kasımpaşa taraftarına gülümsedi ve el sallamıştı.

Bu görüntüleri hatırlatan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı ‘Hükümet istifa’ tezahüratları üzerine bazı kulüplerin sert ifadelerle tribünlerde siyaset istemediklerini açıklamalarına tepki gösterdiler.
Taraftarlar "Hani siyaset istemiyordunuz" çifte standart için hesap sordular.

 


 

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