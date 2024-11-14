Mansur Yavaş, 30 milyon dolarlık harcama raporunu paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen etkinliklere dair harcama raporunu açıkladı. Yavaş, 426 etkinlik için toplamda 30 milyon 130 bin dolar harcandığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda, önceki dönemde, yani 2014-2019 yılları arasında AK Parti yönetimi altında sadece 80 etkinlik için 32 milyon 933 bin dolar harcandığı bilgisi de verildi. Yavaş, geçmiş yıllara ait dolar kurunun, hizmet alımlarının başlangıç tarihine göre Merkez Bankası web sitesinden alındığını da ekledi.