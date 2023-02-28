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  • Mansur Yavaş Elbistan'da yaşanan olayı açıkladı: Kurtarma ekipleri arasında kavga çıktı. Bize siz çekileceksiniz dediler

Mansur Yavaş Elbistan'da yaşanan olayı açıkladı: Kurtarma ekipleri arasında kavga çıktı. Bize siz çekileceksiniz dediler

Mansur Yavaş, Elbistan'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleriyle devletin arama kurtarma ekipleri arasında kavga çıktığını açıkladı. Yavaş, elimde görüntüleri var dedi.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 22:39
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Mansur Yavaş açıkladı: Kurtarma ekipleri arasında kavga çıktı. Bize siz çekileceksiniz dediler

Mansur Yavaş Elbistan'da yaşanan olayı açıkladı: Kurtarma ekipleri arasında kavga çıktı. Bize siz çekileceksiniz dediler
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün katıldığı canlı yayında, afet bölgesinde bir kaymakamın kendilerine karşı takındığı ifadeye isyan etti.

Doğru eşleştirme yapıldığında büyükşehir belediye ekiplerinin de AFAD kadar iş yapabileceğini vurgulayan Mansur Yavaş, "Engelleme yok ama gönülsüzlük var" diyerek şunları söyledi:

"SİZ NİYE GELDİNİZ ÇABUK GİDİN"

'Bu belediyeler görünmesin' şeklinde isteksizlik var. Daha önceki sellerde yaşadığımız hadiseleri not alalım, kamuoyuna açıklayalım dedik. Herhangi bir yerde afet varsa bir an evvel hareket etmek istiyoruz. Büyükşehirlerin hepsinde çok sayıda araç var. Karadeniz'de afet oldu. O ilin valisini aradım, 'Sayın valim nasıl yardımcı olabilirim' dedik, 'Sağ ol başkanım komşu illerden yardım aldık' dediler ve aramadılar. Kaymakam başladı 'çabuk gidin sizlik bir şey yok' dediler. Adeta siz niye geldiniz der gibi, böyle bir şey olabilir mi? Şu sıcak ortamlarda bu konuya çok girmeyeceğim ama bunların hepsini biz de not aldık.

"ARAMA KURTARMA ESNASINDA KAVGA ÇIKTI"

Arama kurtarma çalışmaları esnasında ekipler arasında kavga çıktığını aktaran Yavaş, elinde görüntüler olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

Görüntüleri var elimde ama bunları sonra paylaşalım. Bizim ekiplerimiz Hatay'da bir sürü iş makinalarımız gitmişti. Hava alanındaki molozları kaldırılmasını istemişler. Bizimkiler molozları kaldırıyorlar. Biz de tweet attık, Hatay Havalimanı'nın açılması çalışmalarına başlattı, ekiplerimiz hava alanı molozlarını temizliyor, diye. Bunun üzerine İGA isimli şirket, biz Hatay Havalimanı'nı onarıyoruz, temizliyoruz diye tweet atıyor ve bizim belediye logolarını göstermiyor. Bunun üzerine tartışma başladı.

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