Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret edecek. Ankara’da sürpriz görüşme

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret edecek. Görüşmenin gündemini ise ‘yerel seçimde işbirliği’ oluşturacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret edecek. Ankara’da sürpriz görüşme

Yerel seçimler öncesinde ittifak tartışmaları sürerken, Ankara’da sürpriz bir görüşme gerçekleşeceği öğrenildi.

Gazeteci Serap Belovacıklı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün saat 16.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceğini duyurdu.

Belovacıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretin sebebinin ise ‘yerel seçimde işbirliği’ olacağını öne sürdü.

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ÖZEL 'İŞ BİRLİĞİ' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı.

CHP'de ise Genel Başkan değişiminden sonra Özgür Özel, İYİ Parti lideri Akşener'e yerel seçimler için ‘iş birliği’ çağrısında bulunmuştu.

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