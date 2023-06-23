Mansur Yavaş cephesinden Tanju Özcan'a sert yanıt

Tanju Özcan’ın “Akşener’e siyasi kazık attı” iddiasına Mansur Yavaş cephesinden sert bir yanıt geldi.

Mansur Yavaş cephesinden Tanju Özcan'a sert yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım'a siyasi kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaştı" iddiasına sert sözlerle yanıt verdi.

Gültekin, Özcan için, "Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok. Hayal dünyasının esaretindeki kişileri muhatap alarak onlara daha fazla değer katma niyetimiz de yok. Siyaseten mikrop saçan bu anlayışın ortadan kalkması dileğiyle konuyu burada noktalıyoruz" dedi.

Gültek'in açıklaması şöyle:

"Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan, dün akşam katıldığı bir yayında "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı" ifadelerini kullandı.

Gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış kişilere ayıracak vaktimiz yok ancak kamuoyunun yanlış bilgi sahibi olmaması adına zorunlu olarak bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık.

Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, 6’lı masada sorun yaşandığı gün Büyükşehir Belediye Başkanları ile Ankara’da bir araya geldi. Herkes kendi kentinden geldiği için açıklama akşam saatlerine kaldı. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Sn. Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte paylaşım yapıldı, diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da aynı anda bu paylaşımları RT’ledi. Daha sonra aynı saat dilimi içerisinde diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı açıkladı.

Sn. Meral Akşener hem Sn. Mansur Yavaş’a hem de Sn. Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı. Bu iftiralar gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener yalnızca Sn. Mansur Yavaş’a çağrı yapardı. Bu durum bile iddianın bir safsata olduğunu göstermektedir.

Kaldı ki, kamuoyunun da bildiği üzere Sn. Meral Akşener, iki Belediye Başkanı kendisini ikna etmeye gittiğinde masaya dönme şartı olarak Sn. Mansur Yavaş ve Sn. Ekrem İmamoğlu’nun “etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcıları” olmaları şartını koştu. Eğer bu iftira gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener kendisine “kazık atmış” bir kişiye etkili ve yetkili bir görev talep etmezdi.

Ayrıca Sn. Meral Akşener ve Başkanımız Sn. Mansur Yavaş birlikte onlarca miting yaptı. Bir “kazık atma” durumu söz konusu olsaydı doğal olarak bu çalışmalar da yapılamazdı.

Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok. Hayal dünyasının esaretindeki kişileri muhatap alarak onlara daha fazla değer katma niyetimiz de yok. Siyaseten mikrop saçan bu anlayışın ortadan kalkması dileğiyle konuyu burada noktalıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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