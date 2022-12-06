Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede gençlerle bir araya gelerek onların sorularını cevapladı. Yavaş, burada sorulan "Aday olacak mısınız?" sorusuna da bugüne kadarki en net yanıtı verdi. Yavaş, "Bu Altılı Masanın görevi, o ne derse biz ona uyacağız" dedi.

Yavaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Şöyle, çocuklar sağ olun sizlerin teveccühü. Güzel bakan güzel görürmüş ama Ankara halkı Ankara için seçti bizi ve hizmet etmemizi bekliyor.

Bizden başka bir görev isteniyorsa, biliyorsunuz bu Altılı Masanın görevi. O ne derse ona uyacağız. Ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız hem de korumasız rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Ben bundan büyük de makam tanımıyorum. Bunu da açık açık söyleyeyim."