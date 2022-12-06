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  • Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin gelen soruya, "6'lı masa ne derse biz ona uyacağız" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:42
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Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna en net yanıtı verdi. Salonda alkışlar koptu

Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı sorusunu yanıtladı. Salonda alkışlar koptu
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir üniversitede gençlerle bir araya gelerek onların sorularını cevapladı. Yavaş, burada sorulan "Aday olacak mısınız?" sorusuna da bugüne kadarki en net yanıtı verdi. Yavaş, "Bu Altılı Masanın görevi, o ne derse biz ona uyacağız" dedi.

Yavaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu soruyu duymamak için hiçbir yere gitmiyorum. Şöyle, çocuklar sağ olun sizlerin teveccühü. Güzel bakan güzel görürmüş ama Ankara halkı Ankara için seçti bizi ve hizmet etmemizi bekliyor.

Bizden başka bir görev isteniyorsa, biliyorsunuz bu Altılı Masanın görevi. O ne derse ona uyacağız. Ama çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hem 6 milyonluk bir şehirde belediye başkanı olacaksınız hem de korumasız rahat bir şekilde halkın içerisinde gezebileceksiniz. Ben bundan büyük de makam tanımıyorum. Bunu da açık açık söyleyeyim."

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Kamül Kıtyemez
6.12.2022 20:14
Mansur Beyin aday gösterilmesini temenni ediyoruz.  
 
Havva🇹🇷
6.12.2022 20:03
Alnı Ak başı dik vicdanı rahat olan halkın adalatine güvendiği ve güvenle yürüyen ayakları yürüyen adamı,gururumuzsunuz Başkan👍🇹🇷🇹🇷🇹🇷  
 
Asker
6.12.2022 20:02
Allah'ım yolunu açık etsin inşallah güzel insan Ankara'ya bir güneş gibi doğdun ve Ankara'yı aydınlattın .  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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