Mansur Yavaş duyurdu. Ankara'da bu işlemi yapmayanlar evlenemeyecek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, bugün ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen LGS ve YKS'ye girecek TİP-1 Diyabetli Öğrenciler İçin Diyabet Sensörü Destek Programı'na katıldı.

Yavaş, "Ankara'da 2 bin 500 kadar diyabetli öğrencimiz var. İnşallah onları da sınavlara girdikleri zaman diğer yaşıtları gibi eşit bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sınava girmelerini sağlayacak sensörleri dağıtmış oluyoruz" dedi.

SMA TESTİ YAPTIRMAYANLARA NİKAH YOK

"Evlilik öncesi isteyen herkese ücretsiz olarak SMA aşısı yaptırıyoruz dedik. Ve daha sonra Sağlık Bakanı da bunu gündemine aldı" diyen Yavaş, "Ancak görüyorum ki hala her gittiğimiz mitingde SMA'lı hastaların aileleri bizden destek istiyor. Dolayısıyla en azından kendi yetkimizi kullanarak belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYECİLİK ASFALT VE KALDIRIMDAN İBARET DEĞİLDİR"

ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Ünsal'ın ardından konuşan Yavaş şunları söyledi:

* Ben bütün televizyon programlarında olsun veya meydanlarda yaptığımız konuşmalarda hep şöyle söylüyorum; belediyecilik asla asfalt ve kaldırımdan ibaret değildir. Bunları zaten fen dişleri bir şekilde planlayıp yapıyor. Önemli olan kanunda şöyle tarif ediliyor; doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan insanların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Bu ihtiyaç sağlık olur bu ihtiyaç sosyal destek olur. Ankara'da yaşayan herkesin kendi bulunduğu gruba göre onların daha konforlu daha rahat yaşamasını sağlamaktır. Ve dolayısıyla bizim gözümüz sürekli olarak nerede kime nasıl destek olabiliriz onu da diğer yaşıtları gibi eşit bir şekilde eğitim alması herkesin aynı şekilde sağlığından yararlanması gibi konulara sürekli el atıyoruz.

* Hatırlarsınız Türkiye'de sürekli olarak SMA'lı hastaların destek kampanyalarını gördükçe şöyle bir yol aklımıza geldi. Evlilik öncesi isteyen herkese ücretsiz olarak SMA aşısı yaptırıyoruz dedik. Ve daha sonra Sağlık Bakanı da bunu gündemine aldı. Ancak görüyorum ki hala her gittiğimiz mitingde SMA'lı hastaların aileleri bizden destek istiyor. Dolayısıyla en azından kendi yetkimizi kullanarak belediyemizden nikah talebinde bulunan belediyemizle başvurup evlenmek isteyen herkesi zorunlu olarak SMA testine gönderme kararı aldık. SMA testini yaptırmayanlara açıkçası nikah kıymıyoruz diyeceğiz. Böyle bir zorunluluk yapalım. Çünkü Sağlık Bakanlığı yapmasına rağmen maalesef aileler bu konuda biraz ihmalkar davranıyor. Ve sonuçta aile bir yaşam boyunca çile çekiyor.

"2 BİN 500 KADAR DİYABETLİ ÖĞRENCİMİZ VAR"

* İkincisi geçenlerde açıkladığınız HPV aşısı. Bu da Türkiye'de belki kamuoyu tarafından bilinmeyen ama kanser türleri içerisinde akciğer kanseri ve diğer kanserlerin dışında en fazla rastlanan ve insanların ihmal ettiği bir aşı. Bunu da inşallah 30 yaş altındaki sosyal destek verdiğimiz ailelerimiz çocuklarına ücretsiz şekilde yaptırma kararı aldık. Bir diğeri de bugün sayın milletvekilimizin bir uyarısıyla arkadaşlarımız çalışma yaptılar.

* Bu sensörün verilmesi kararını aldık. Çünkü bu da bir problem. Belki çok başarılı bir öğrencimiz sadece diyabet nedeniyle sınavda güçlük çekiyor. Bu nedenle onlara da bu şekilde destek olmak suretiyle en azından bir probleme daha destek olmak istiyoruz. İşte belediyecilik budur, sosyal belediyecilik budur. Emeklilerin problemi varsa onlara koşmak, başka hangi grubun problemi varsa onlara koşmak gerçek belediyeciliğin bu olduğunu düşünüyorum.

* Resmi kayıtları biraz önce Sağlık Daire Başkanımız da açıkladı sizlere. Gerçekten Ankara'da 2 bin 500 kadar diyabetli öğrencimiz var. İnşallah onları da sınavlara girdikleri zaman diğer yaşıtları gibi eşit bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sınava girmelerini sağlayacak sensörleri dağıtmış oluyoruz. Katılan ailelere de bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum uygulama Türkiye'de bir örnek olur ve Türkiye'de hemen hemen bütün belediyeler ve sağlık kuruluşları, valilikler, kaymakamlar bu konuya el atar diyor hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.