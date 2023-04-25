Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir’de yaptığı konuşmada "Türkiye'nin asıl beka sorunu mültecilerdir, pahalılıktır, enflasyondur. İddia ediyorum, en büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir." dedi…

Mansur Yavaş: En büyük beka sorunu bu iktidarın kendisidir!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Eskişehir’deki düzenlenen mitingde konuştu.

"BU İKİYÜZLÜ SİYASETTİR"

“Eli kana bulanmış teröristleri af yoluyla çıkaracak kimse yoktur” diyen Mansur Yavaş, şunları söyledi:

“Kandil’den gelen bu lafları reddediyoruz, hükümetin ekmeğine yağ süren bu konuşmaları reddediyoruz. Konuşmaları alıp bizi terör iltisaklı yapmaya çalışan iktidarı da reddediyoruz. Televizyonda gösteriyorlar; Kandil’dekilerin, eşkıya başının ekmeğine yağ süren konuşmalarını ekranlara koyuyorlar. Ama aynı şahıslar şunları da söylüyor; ‘Bizimle en fazla irtibatı bu hükümet kurdu. Bir sürü bürokratı gönderdi, anlamadık şimdi bize niye kızıyor’ diyorlar. Bu ikiyüzlü bir siyasettir. Bu ülkede bebek katilini cezaevinden çıkaracak hiçbir güç yoktur.

Yerel seçimlerden önce ‘Mansur Yavaş gelecek, sayaçları PKK’lılar okuyacak’ dediler. Yuh yapmayın, gülün bunlara, kahkaha atın. Bu laflara deli inanmaz. Vatandaşı korkutmak için bu lafları söylediler.”

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"EN BÜYÜK BEKA SORUNU İKTİDARIN KENDİSİ"

Alışmışlar, her seçim ‘beka.’ Seçim biter ‘beka’ da biter. Ülkedeki mülteciler bekamızı tehdit ediyor. Ülkemizdeki pahalılık bekamızı tehdit ediyor. İddia ediyorum, en büyük beka sorunu, bu iktidarın kendisi haline geldi.Kötü giden hiçbir şey bunların üstüne yapışmıyor..."

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