Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

ABB Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Mansur Yavaş hakkında ‘görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye yetkilileri hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ünal’ın dilekçesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı Denetim Komisyonunca hazırlanan “2022 Yılı Denetim Raporunun” “Bulgu 9” kısmında “belediyenin araç kiralamalarında hizmet alımı suretiyle taşıt edinilmesine ilişkin esas ve usullerde belirlenen sınırlamalara riayet edilmeyerek fahiş miktarda fazla ödeme yapıldığı” iddiası yer aldı.

Fazla ödeme tutarının 62 milyon 286 bin 193 lira 35 kuruş olduğu öne sürülen dilekçede, belediyenin zarara uğratıldığı savunuldu.

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