Mansur Yavaş isyan etti: Tüm belediyeler denetlenmeli

TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi yapılmıştı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, başkanvekili seçilmişti. Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda encümen üyeleri belirlenecek. Toplantı öncesi ABB Başkanı Mansur Yavaş, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM BELEDİYELER DENETLENMELİ"

Yavaş, belediye denetimlerinin tarafsız olmadığına dert yanarken, “Belediyeler denetlenmeli. Hiçbirimiz denetlenmeden kaçmamalıyız. Ama adil bir denetim ile tüm belediyelerde yapılmalı. Daha önce verdiğimiz 100 dosya için hiçbir şey yapılmadı. Sadece muhalif belediyelere suç yükleniyor. Sebebi ise belediye başkanlarımızın başarılı olması ve iktidar olmalarındadır. Hep 2019 yılından sonrası isteniyor, öncesi denetlenmiyor. Parti ayırmaksızın, Sayıştay raporunun şeffaf bir şekilde açıklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"TELEVİZYONLARDA SÜREKLİ DEZERFORMASYONU GÖRÜYORUZ"

Televizyon kanallarında soruşturmaya ilişkin gizli bilgi paylaşanlara da değinen Yavaş, “Televizyonlarda sürekli dezerformasyonu görüyoruz. Soruşturma gizli ancak ihlali açığa çıkaran soruşturmalıdır. İki gün önce bir yorumcu ‘İSPARK’ta diyor. Diğer gün bunun ifadeye çağrılması gerekiyor” dedi.

"BURADA ZARAR GÖREN ADALET DUYGUSUDUR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ses, görüntü ve afişlerinin yasaklanmasına Yavaş, “Böyle bir yasak hem hukuken hem anayasaya aykırıdır. Burada zarar gören adalet duygusudur” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

Yavaş, İmamoğlu ile yapacağı ziyarete ilişkin ise “İzin verilmemişti, bayramdan önce kendisiyle görüşeceğiz. Pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğim” şeklinde konuştu.