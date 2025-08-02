Mansur Yavaş, itirafçının sicilini çıkardı! Ortaya çıkanlar ‘yok artık’ dedirtti…

Aziz İhsan Aktaş, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonda suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklanmasıyla gündeme geldi. İtirafçı olması üzerine ev hapsine alındı ve verdiği ifadeler doğrultusunda CHP’li bazı belediye başkanları tutuklandı. Soruşturma kapsamında Aktaş ile bağlantılı 17 şirketin faaliyetleri mercek altına alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu şirketlerin ticari sicil kayıtlarını ve aldıkları ihaleleri incelemek için özel bir çalışma başlattı. Sözcü’nün ulaştığı veriler, çarpıcı detayları ortaya koydu.

AKP'Lİ İHALELERE SEYİRLİK

Araştırmaya göre, Aktaş’a bağlı 17 şirketten 5’inin Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) ihale kaydı bulunmuyor. Geri kalan 12 şirket ise son 15 yılda kamu kurumları ve belediyelerden toplam 594 ihale aldı. Bu ihalelerin 121’i CHP’li belediyelerden, 473’ü ise AKP’li belediyeler ve diğer kamu kurumlarından geldi. İhalelerin yüzde 20,37’sini CHP’li belediyeler, yüzde 79,63’ünü ise AKP’li belediyeler ve kamu kurumları verdi. Ancak, CHP’li 13 belediye başkanı tutuklanırken, AKP’li belediyeler ve kamu kurumlarının sorumlularına herhangi bir işlem yapılmadı.

İHALELERİN KAPSAMI

Aktaş bağlantılı şirketlerin ihale aldığı kurumlar arasında çok sayıda belediye ve devlet kurumu yer alıyor. Trabzon, Isparta, Elazığ, Yozgat, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kocaeli ve Ordu gibi illerin belediyelerinin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, TRT, Toprak Mahsulleri Ofisi, Elektrik Üretim A.Ş., Devlet Su İşleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye Adalet Akademisi, Yargıtay, Tütün ve Alkol Piyasası Kurumu, MKE, TPAO, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, Aile Bakanlığı’na bağlı huzurevleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK yurtları ve Gaziantep, Uludağ, Pamukkale, Süleyman Demir, Celal Bayar, 19 Mayıs ve 18 Mart gibi üniversiteler bu kapsamda yer aldı.

İHALE KAYDI OLMAYAN ŞİRKETLER

EKAP’ta ihale kaydı bulunmayan 5 şirket ise Perla Denizcilik, Tigris İnşaat Maden ve Gıda, Aktaş Grup Sosyal Hizmetler, Güven Holding ve Güven Elif Otoyol İşletmeleri olarak belirlendi. Bu şirketlerin resmi kayıtlarda ihale aldığına dair bilgi bulunmuyor.

TUTUKLANAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Aktaş’ın itirafları doğrultusunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandı.

ŞİRKETLERİN DETAYLARI

Soruşturmadaki 12 şirketin faaliyetleri şu şekilde özetleniyor:

Bilginay Temizlik Hizmetler ve Yemekçilik: Antalya’da 2007’de kuruldu, 2014’te Ankara’ya taşındı. 131 ihale aldı (20’si CHP’li, 91’i AKP’li).

İçkale Sosyal Hizmetler ve Taşımacılık: Diyarbakır’da 2015’te kuruldu, 31 ihale aldı (13’ü CHP’li, 18’i AKP’li).

Akdeniz Temizlik ve İlaçlama: Antalya’da 2000’de kuruldu, 4 ihale aldı (1’i CHP’li, 3’ü AKP’li).

İçkale Gıda İnşaat Temizlik Nakliye: Diyarbakır’da 2001’de kuruldu, 116 ihale aldı (tamamı AKP’li).

Vekontek Sağlık: Şanlıurfa’da 2011’de kuruldu, 20 ihale aldı (4’ü CHP’li, 16’sı AKP’li).

Provek İlaç Kimsa: İstanbul’da 2021’de kuruldu, 26 ihale aldı (9’u CHP’li, 17’si AKP’li).

İntursa Denizcilik: İstanbul’da 2017’de kuruldu, 5 ihale aldı (2’si CHP’li, 3’ü AKP’li).

Barka Atık Yönetimi: İstanbul’da 2013’te kuruldu, 55 ihale aldı (20’si CHP’li, 35’i AKP’li).

Tüm-Pa Temizlik: Antalya’da 1996’da kuruldu, 89 ihale aldı (5’i CHP’li, 84’ü AKP’li).

5M Kurumsal Hizmetler: Diyarbakır’da 2010’da kuruldu, 83 ihale aldı (3’ü CHP’li, 80’i AKP’li).

Elif LPG ve Akaryakıt: İstanbul’da 2019’da kuruldu, 6 ihale aldı (4’ü CHP’li, 2’si AKP’li).

Güven Asfalt: Erzurum’da 2013’te kuruldu, 28 ihale aldı (21’i CHP’li, 7’si AKP’li).