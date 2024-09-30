'Mansur Yavaş, İYİ Parti'den aday olacak' iddiasına Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "İYİ Parti’nin ilkeleri hedefleri vardır. Dolayısıyla siyasi vasatın neyi getireceğini bugünden kestirebilmek mümkün değildir. İYİ Parti’nin bu konuyla ilgili hiçbir angajmanı yoktur. Hiçbir görüşmesi de yoktur" diye konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin Ankara temsilcileri ile buluştuğu toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İYİ PARTİ'NİN HİÇBİR GÖRÜŞMESİ YOKTUR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’nin aday göstermemesi halinde İYİ Parti’nin adayı olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarında “Bu tartışmalar çok erken başladı. Türk siyasetinin geleceği siyasi kurumlar üzerinden değil şahıslar üzerinden tartışılmaya başlandı. Bu hoş bir durum değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçiminin hangi adaylarla yürütüleceğine dair seçimin tarihini bilmeden öngörüde bulunmak siyasi partilerin içindeki adaylık yarışına bağlı olarak bir yol haritası hazırlamak bizim tarafımızdan mümkün değil. Bu tartışmaların siyaseti farklı yönlere çekebileceğini, çok rahatsız olduğumuz kutuplaşma ve taraflaştırmayı da beraberinde getireceğini ön görüyorum. O nedenle kim aday olacak tartışması yerine “hangi siyasi parti, hangi programı hazırlayacak” da Türkiye’yi bu içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak. Onun yolunu aramanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Yarın CHP için Mansur Bey ve Ekrem Bey’den de bağımsız birilerinin aday olması muhtemeldir. İYİ Parti’nin ilkeleri hedefleri vardır. Dolayısıyla siyasi vasatın neyi getireceğini bugünden kestirebilmek mümkün değildir. İYİ Parti’nin bu konuyla ilgili hiçbir angajmanı yoktur. Hiçbir görüşmesi de yoktur." yanıtını verdi.

"ERKEN SEÇİM ERDOĞAN'IN ADAYLIĞININ ÖNÜNÜ AÇABİLİR"

Anayasa’ya göre seçimin normal zamanında yapılması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağını vurgulayan Dervişoğlu, Meclis’in erken seçim kararı alması durumunda ise Erdoğan'ın yeniden adaylığının yolunun açılabileceğini söyledi.

"SAYIN CUMBURBAŞKANI'NIN ÇOK SAĞLIKLI OLDUĞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmamasını savunduğunu belirten Dervişoğlu, "Türkiye öyle bir ülke ki, bu ülkenin derdine on yıl katlanan biri, zaten sağlığını kaybediyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı’nın da çok sağlıklı olduğunu söyleyebilmek mümkün değil" diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM VADEYE ÇEK KESER GİBİ TALEP EDİLEMEZ"

Gazete Duvar'ın haberine göre Dervişoğlu, CHP’nin 2025 yılı için yaptığı erken seçim çağrısını “Erken seçim vadeye çek keser gibi talep edilmez” sözleriyle eleştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olmaması gerektiğini söyledi.

"BEN SAHİBİ OLMADIĞIM MASANIN SANDALYESİ OLMAM"

Altılı Masa gibi yeni ittifak olasılıklarına ilişkin de açıklamalar yapan Dervişoğlu "Siyasi partilerin kendilerine özgün kimliği ile seçimlere giremeyişi, sistemden kaynaklanan bir handikap. Çünkü bu sistem 49 buçuku 50'ye tamamlayan 0,5'e 100 olma hakkı veriyor. Siyasi istikrarı sağlayacak diye inşa edildi ama sisteme geçtikten sonra kurulan parti sayısına baktığımızda herkesin bu sistemin bir tarafından nemalanmaya çalıştığını görüyorsunuz. Bana ilerde ne olacağını soruyorsanız şahsi kanaatimi söyleyebilirim. Çünkü yetkili kurullarımızla tartışmadık. Ben İYİ Parti'nin bu yolculuğunu böyle sürdürmesi gerektiği kanaatindeyim. Özgün kimliğini muhafaza etmesi gerektiğine inanıyorum. Melezleşen siyasette bu melezleşmeye onay veren bir siyasi yapı olarak anılmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Cumhurbaşkanlığı meselesi ayrı. Ben size desem ki 'aday çıkaracağız, şu adayı destekleyeceğiz', o zaman bana soracaksınız, 'İkinci turda ne yapacaksınız?' Bu tartışmaları getiren sistemi ortadan kaldırmak için işbirliği, gönül birliği yaparsak üzerinde tartıştığımız sorunları kökünden ortadan kaldırmış oluruz. 'Müsavat Dervişoğlu, sen çoklu masalara oturur musun?' diye soruyorsan, ben oturmam. Ben sahibi olmadığım masanın sandalyesi olmam." diye konuştu.