Mansur Yavaş: Kaldırdığınız TC tabelalarını yerine çaktık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar’da seçmenle buluştu. Kürsüye önce çıkan Mansur Yavaş, Ankara’daki faaliyetlerini anlattı ve “20 yıldır bir başka alternatif göstermediler insanlara, Ankara da böyleydi” diye konuştu.

“Kaldırdığınız TC tabelalarını yerine çaktık" diyen Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Belediyemiz tasarruf etti. Canlı yayınlamaya devam edeceğimiz ihalelerin bedellerini eserlerin üzerine asıyoruz. Bize topal ördek muamelesi yaptılar. 20 yıldır bir başka alternatif göstermediler insanlara. Ankara da böyleydi.

Pandemide neler yaptığımızı herkes gördü. Adana'da bedava ekmek dağıttırmadılar. Onlar yardım dağıtana kadar insanlar ölüyor, burada particilik mi olur? 'Biz gidersek yönetemezler' diyorlar, Ankara değişmeseydi rant devam edecekti. Ankara halkı için yapacağımız çılgın proje, halktan aldığımız parayı yine halka harcamak."

Bizim PKK ile işimiz olmaz. Talepleri bellidir. Onun yanında HÜDA Par'ın da talepleri bellidir. Aynı görüşleri savunan HÜDA PAR'ı kendi listelerine aldılar. Gaffar Okkan'ın katilleri bunlar. Böyle söylediğim için beni şikayet etmişler. Şeref madalyası gibi taşırım omzumda."