Mansur Yavaş merakla beklenen 'konser harcaması' açıklamasını yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödendiği iddiaları ile gündeme gelmişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada tepki çeken iddialara ilişkin soruşturmanın tamamlandığını belirterek, herkesi bugün yapacağı açıklamayı izlemeye davet etmişti.

Yavaş "Pazartesi günü saat 15.00'te çok detaylı açıklama yapacağız. Bütün Türkiye'nin izlemesini isterim. Canlı yayınlıyoruz. Hesap kitap neymiş bir görsünler. Hiçbir şeyi saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider" demişti.

Yavaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ankara'ya hizmet edeceğiz sözü vermiştik. İstenmeyen bir tartışma oldu. Bu olmamalıydı. Ben belediye başkanı olarak bu huzursuzluğu ortadan kaldırıp bundan sonrası dönemde de Ankara'ya odaklı çalışmaya devam edeceğiz.

Birtakım iddialar atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok ilginç. Belediye içerisinden birileri doğru olmayan bilgileri sızdırdı. Bazı internet medyasında belki bizden bilgi alabilecekken bu bilgiyi almadan 'Ankara Büyükşehir Belediyesi bir konsere 69 milyon ödedi' diye servis etmeye başladılar. Derhal olayı incelemeye başladık.

Cuma günü teftişi talimat verdik. 4.11.2024 pazartesi günü müfettiş görevlendirildi yine ayın dördünde daire başkanlığından dosyalar isteniyor. Ayın beşinde ihaleyle ilgili izahat isteniyor. Bildirilen belgelerde sahnenin kurulum süresi ve kira bedeline ilişkin tespit yapılması isteniyor.

11.11.2024 rapor tamamlanıp bana verileceği bildirildiği için bugüne basın toplantısı yapmak zorunda kaldık. Ayrıca şöyle bir husus var. 10 gündür didik didik inceletiyoruz. Teftiş dairesinde 346 tane dosya açılmış, benim döneminde ise 20 tane raporu 53 kişinin cezalandırılması için savcılığa ben göndermişim. Hiçbir bürokratımız, çalışanımız suç ortağımız değil. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır.

2019 yılında 2 Ankaralıdan 1'inin oyunu alarak seçildim. Mart ayının sonunda da neredeyse 3 Ankaralının 2'sinin oyunu alarak seçildim. Bu seçim sonucunun sebebi şatafatlı hayat sürmemek. Hiçbir yerde fotoğrafımı göremediniz. Reklam olacak hiçbir şeyin içine girmedim. Bir kuruş harcırah almadım. Uçak biletlerimi tamamen kendim karşılarım.

Yapılan işlerin maliyetini duvarlara, köprülere astık. Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların yanında en büyük problemin yolsuzluktan, israftan, şatafattan kaynaklandığını biliyoruz. 5 yıldır ihaleleri canlı yayınladık, aynı şekilde de devam ediyoruz.

48 bin 456 emeklimize 481 milyon lira destek verdik. Ortalama 180 bin aileye düzenli olarak doğal gaz desteği veriyoruz. 90 bin ekmek, kömür, kırtasiye, servis, kantin, kıyafet gibi alanlarda da desteklerimiz devam ediyor.

'Hiç metro yapmadı' diyenlere bu metroları kim yaptı diye sormak lazım.

Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok. Sanatçıların kaşe bedeli altında ücretleri bellidir. Tam bir algı operasyonunun içerisindeyiz.

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