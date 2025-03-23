Mansur Yavaş Saraçhane'de: Oyumu Ekrem Başkan tarafında kullanacağım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan'da ifade verirken devasa bir kalabalık Saraçhane'de toplandı. Özgür Özgür'ün ardından Mansur Yavaş vatandaşlara seslendi.

Protesto gösterilerinin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek gösterilen gösterilerine yasak getirilirken başka gösterileri izin çıktığını sert tepki gösterdi.

Mansur Yavaş "Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, polisler o göstericilere pamuk şeker verirken buradaki polislerin de göstericilere pamuk şeker vermesini bekliyoruz. " dedi.

Mansur Yavaş'ın konuşmasından satır başları:

OYUMU EKREM BAŞKAN TARAFINDAN KULLANACAĞIM

23. günde ben de gidip oyumu kullanacağım. Evet oyunu Ekrem İmamoğlu tarafından kullanacağım. Sen ben olma devri değil. Devir adaletsizliklere hukuksuzlara karşı çıkma devri. İnşallah Ekrem Başkan ile birlikte konuşacağız.

11.5 MİLYAR DOLAR HAVAYA UÇTU

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün 11.5 milyar dolar hazineden para eksilmiş. Bunun sebebi yabancı yatırımcılar iş adamları paralarını çektiler. Gençler terk ediyor. Giderse gitsin diyemezler. Her hukuksuzluğun bedeli oluyor. Bir hukuksuzlukla 11.5 milyar dolar uçtu gitti.

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