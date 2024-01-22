Mansur Yavaş seçim startını verdi. Ankara’da seçtiği ilk ilçe dikkat çekti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören'de açtı.

Keçiören’de gerçekleşen ilk seçim bürosu açılışında önemli açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı söktüklerini 'Çalışıyorlar ama çalışıyorlar' kavramını tümüyle ortadan kaldırdıklarını ve Ankara'nın dürüst yönetilebileceğini herkese gösterdiklerini söyledi.

“YILLARDIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE KEÇİÖREN BELEDİYESİ HEP KAVGALI OLDU”

CHP’nin fazla oy almasına rağmen Belediye Meclisi'ndeki sayılarının düşük kaldığını söyleyen Yavaş, “Keçiören şu yönden şansız. Yıllardır Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesi hep kavgalı oldu.Umduk ki, böyle bir şey olmasın. Tüm yaklaşımlarımıza rağmen böyle bir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

“BENİMLE EL ELE TUTUŞACAK, BENİMLE BİRLİKTE KEÇİÖREN İÇİN ÇALIŞACAK BİR BELEDİYE BAŞKANINI SEÇME ZAMANIMIZ GELDİ"

Yakın zamanda Keçiören Belediye Başkan Adaylarını açıklayacaklarını belirten Yavaş, "Artık bu tartışmayı ortadan kaldırılma zamanı geldi. Benimle el ele tutuşacak, benimle birlikte Keçiören için çalışacak bir belediye başkanını seçme zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.

"BİZİMLE YOL ARKADAŞLIĞI YAPABİLECEK BİR BELEDİYE BAŞKANINA İHTİYACIMIZ VAR"

Yavaş konuşmasının sonunda, "Bizimle yol arkadaşlığı yapabilecek bir belediye başkanına ihtiyacımız var, onu da buradan seçip Belediye Meclis üyeliği çoğunluğumuzu sağlayacağız ve Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağız” ifadelerini kullandı.