Mansur Yavaş Silivri'ye gitti. İmamoğlu'na gelen siyasi yasak kararına ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, istinaf tarafından onanan ama İmamoğlu'na siyasi yasak getiren Ahmak davası hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Mansur Yavaş konuşmasında "Başta Ekrem Başkan ve Zeydan Başkan olmak üzere daha önceden benim açıkçası ziyaret etme imkanı bulamadığımız ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Hem onlardan kendi pozisyonlarıyla ilgili bilgi aldık" dedi.

Yavaş, Silivri ziyareti sonrası yaptığı açıklamda "Neden tutuklandıklarını, hangi olaylarla suçlandıkları konusunda bilgiler aldık. Ekrem Bey'le bu ahmak konusunu da konuştuk tabii ki. Bugün özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef almadığını söyleyen ve oradaki seçim kurulundakilerin de kendilerini hedef alındığına dair bir şikayetleri olmadığını söylemesine rağmen böyle bir karar çıktı" diye konuştu.

Yavaş konuşmasına "Karar biraz azaltılarak çıktı ama sonuçta siyaset yasağı verildi. Ancak Yargıtay kararı söz konusu. Yani en son kararı Yargıtay verecek. Zaten Yargıtay'da da o dairede şimdiye kadar hangi kelimelerin suç olup olmadığı konusunda veya hangi şekilde konuştu konuşulduğu güzel şekilde değerlendirilecektir. Bir an evvel tabii bunun değerlendirilip beraatine karar verilmesini bekliyoruz. Yani hukuku hukuktan beklediğimiz odur. Çünkü Bizler de belediye başkanıyız. Yaptığımız görevle ilgili inanılmaz böyle hakaretlere maruz kalıyoruz. Ancak bu kadar hakarete rağmen şimdiye kadar bize bu hakaret eden hiç kimseye dava açılmadı. Dolayısıyla biz bu ithamların da siyasi olduğunu düşünüyoruz ve inşallah beraatla sonuçlanacak sonuçlanacağını düşünüyoruz" diyerek devam etti.