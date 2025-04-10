Mansur Yavaş, 'şimdi sıra onlarda' diyerek açıkladı

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP PM Üyesi Berkay Gezgin'in de arasında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı verdi.

"ŞİMDİ SIRA DİĞER GENÇLERİMİZDE"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, haklarında tahliye kararı verilen 102 gencin ardından sırada diğer gençlerin olduğunu belirterek, “Unutmayalım gençlerimiz bu ülkenin yarınlarıdır" dedi.

Yavaş, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, "Berkay Gezgin’in de aralarında olduğu 102 gencimiz tahliye oldu. Şimdi sıra diğer gençlerde. Onlar da umutla; dışarıdaki milyonlar gibi adalet bekliyor. Unutmayalım gençlerimiz bu ülkenin yarınlarıdır."