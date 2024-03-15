Mansur Yavaş Turgut Altınok'a meydan okudu: Açıklayıncaya kadar devam edeceğim

Kaynak: T24
Mansur Yavaş Turgut Altınok'a meydan okudu: Açıklayıncaya kadar devam edeceğim
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Mansur Yavaş, rakibi Turgut Altınok’a mal beyanını açıklaması için meydan okudu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekliler Lokali'nde gerçekleştirilen törenle 5 sosyal tesisin açılışını yaptı. Törende konuşma yapan Yavaş, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un, “Mülk Allahındır, biz emanetçiyiz” sözlerini hatırlattı.

i-001.webpGeçtiğimiz günlerde mal beyanını açıklayan ve belediye başkanı olarak başı dik gezmek istediğini vurgulayan Mansur Yavaş, bunun yolunun şeffaflık, hesap vermek ve ortak akılla kenti yönetmek olduğunu ifade etti.

Mansur Yavaş, konu7 hakkında, “Biz öncü olalım dedik. Göreve başlarken neymiş, şimdi nedir? En son, 'Mallar bana ait değil Allah'a ait' dedi. Ben 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, sürekli müfettiş geldi. Bizim şikâyetlerimiz hala bekliyor. Benim daha bir tane personelim savcılığa gitmedi. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

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