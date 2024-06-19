Mansur Yavaş yerinden fırladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş yerinden fırladı

Millilerin golünü Atatürk Orman Çiftliği'nde taraftarlar ile izleyen Mansur Yavaş Arda Güler'in golünde havalara uçtu.

A Milli Takımımız’ın EURO 2024 heyecanındaki ilk mücadelesi nefes kesti.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup ederek grupta liderliği eline aldı.

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BİNLERCE TARAFTAR BİRLİKTE İZLEDİ

Milli heyecanı birlikte yaşamak isteyen binlerce taraftar pek çok şehirde parklarda ve meydanlarda kurulan dev ekranlardan karşılaşmayı takip etti.

Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde kurulan dev ekran pek çok Ankaralı’nın tercihi olurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ta eşiyle birlikte karşılaşmayı burada izledi.

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YERİNDEN FIRLADI

Milli takımda Arda Güler’in kaydettiği gol sırasında dayanmayan Mansur Yavaş bir anda yerinden fırlayarak zıplamaya başladı.

Mansur Yavaş'ın coşkulu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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