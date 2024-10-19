Mansur Yavaş'ı çileden çıkaran gelişme!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Eğitim Zirvesi’nde; yerel yönetim olarak eğitime verdikleri destekleri anlattı. Yavaş, öğrencilerin yemek sorunlarını çözmek için müracat ettiklerini belirtirken, "Bırakın yemek vermeyi okulların kenarında çorba dahi dağıtmamıza bile izin verilmiyor." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın koordinasyonunda Hasanoğlan’da düzenlediği Eğitim Zirvesi’nde konuştu. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilere destek için yürüttükleri çalışmaları anlattı.

"HADİ YAPMIYORSUNUZ, YAPANA DA ENGEL OLMAYIN"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hasanoğlan Köy Enstitüsü restorasyon çalışmaları için başta izin verdiğini, konuya ilişkin haberlerin basına yansımasının ardından izni geri çektiğini belirten Yavaş, "'Bizden geri aldıkları tarih 2021. Şimdi 2024 yılındayız. Daha bir çivi çakılmadı. Bir işlem yapılmadı. Hadi yapmıyorsunuz, yapana da engel olmayın. Bu yeni bir usul değil. En son okulların temizliğini gönüllü olarak talep ettik. O görüntüler içimizi sızlattı. Bize 450 okuldan talep geldi. 83 tanesi izin verdi. Geri kalanı iptal etti. ‘Yeter ki siz yapmayın, pis kalırsa, pis kalsın’ mantığıyla bu şekilde iptal edildi. Hijyen malzemesi isteyen binin üzerinde okul oldu. Bunların 525 tanesine malzeme verdik, geri kalanı iptal etti. İnşallah tertemiz oluyordur. Diyecek bir şeyimiz yok’’ diye konuştu.

"220 BİN AİLEYE DESTEK OLDUK"

Yavaş, belediye başkanı olduktan sonra olmayan kreş sayısını 20’nin üzerine çıkardıklarını, iki binin üzerinde öğrenciyi yurtlarda ücretsiz barındırdıklarını, sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelerin öğrenci çocuklarının Ankara’da ücretsiz bir şekilde barınmalarını sağladıklarını anlattı. Yavaş, "'En fazla öne çıktığımız konulardan birisi sosyal belediyecilik’’ dedi. 220 bin aileye destek olduklarını söyleyen Yavaş, 16 bin öğrencinin okul servisi ücretini ödediklerini anlattı.

''ÇORBA DAHİ DAĞITMAMIZA BİLE İZİN VERİLMİYOR’’

Mansur Yavaş, öğrencilerin yemek sorunlarını çözmek için müracat ettiklerini belirtirken, "Bırakın yemek vermeyi okulların kenarında çorba dahi dağıtmamıza bile izin verilmiyor. Ankara halkının bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"TEK DERDİMİZ ÇOCUKLAR HAYATA KÜSMESİN"

Yavaş, 16 okulda ise yaklaşık 30 bin öğrenciye günlük 55 lira harcayabilecekleri kantin kartı verdiklerini söylerken sunları söyledi:

"Ortaöğretim ve lisede okuyan, sosyal destek alan ailelerin çocuklarını ücretsiz taşıyor. Kırtasiye yardımı gibi birçok desteğimiz, kurslarımız var. Amacımız sosyal destek alan ailelerin çocukları parasızlıktan, imkansızlıktan dolayı diğer yaşıtlarına karşı mahcup olmasın. Öğrenciler, gerekli protein alamadıkları takdirde öğrenme güçlüğü ve bedenen gelişme güçlüğü çekiyor. Hemen hemen üç yıldır dar gelirli ailelere birer kilo et parası veriyoruz. Çocuklar proteinden eksik olmasın diye. 220 bin aileye doğal gaz veriyoruz. Çocuklar sıcacık evlerde otursun diye. Tek derdimiz çocuklar hayata küsmesin. Çocuklar konforlu bir şekilde evlerinde kalsın. Onlar da yaşıtları gibi ülkeye katkıda bulunacak şekilde eğitimlerine devam etsinler. Yeter ki okusunlar. Yapılacak erken seçimle tekrar Cumhuriyet’in kurucu ayarlarına dönecek şekilde, öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim alabilecek bir sistem mutlaka kurulacaktır.’’