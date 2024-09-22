Mansur Yavaş’ı kızdıran İmamoğlu mesajı. Silinmesini istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yakınlığıyla bilinen ve 2023 yılında Yavaş’ın özel kalem müdürlüğünü yapan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, üstü kapalı şekilde CHP'yi hedef gösterdi.

Geçen sene milletvekili seçildiği İYİ Parti’den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam eden Yüksel, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda "Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez” dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE AYNI KAREYE GİRENLER ATATÜRK’ÜN HATIRASINA İHANET EDER”

Arslan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.

"Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sözü mesuliyet sahibi ve inanmış insanların dilindeyse memleketin sorunlarına şifa olur. Siyasi kalpazanların ve hangi bayrağa selam durduğu belli olmayan kimliksizlerin ağzından çıkıyorsa, kirli niyetlerin üstü örtülmek isteniyordur.

"TEK DERDİ KENDİ KARİYERİ OLANA MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ" DENMEZ"

Devletimizin temeline, milletimizin varlığına yönelik saldırıların hedefine ulaşması için işbirlikçilik yapanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" değil düşmanıdır. Kariyer basamaklarını çıkmak için Avrupa başkentlerinde kapı aralayanlar, Türk'ün kudreti ve kuvvetinden başka irade tanımayan Atatürk'e bizim gözümüzle bakamazlar. Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, "Proje Çocuk" denir, "Mustafa Kemal'in Askeri" denmez.”

Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el el olanlar, "Mustafa Kemal'in Askeri" olamaz. Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada.… — Yüksel Arslan (@ArslanYuksel06) September 22, 2024

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mansur Yavaş ise Arslan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yavaş yaptığı paylaşımda, Yüksel Arslan’ın yayınladığı metni onaylamadığını açıkladı.

Yavaş yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Kamuoyunun dikkatine: Bağımsız milletvekili Sayın Arslanın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu twiti silmesidir."