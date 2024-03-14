Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklasın dediği Turgut Altınok'tan yeni açıklama

Kaynak: AA
Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklasın dediği Turgut Altınok'tan yeni açıklama
Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını yakın zamanda açıklayacağını belirterek başkan olduktan sonra mal varlığının azaldığını söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıklamasının ardından Turgut Altınok’u kast ederek, mal varlığı açıklamasını istemişti. Bunun üzerine Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıklayacağını söyleyerek, "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

“MAL VARLIĞIMI YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIM”

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok bugün basın mensuplarına konu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Altınok, "Ben orda ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın. Diyorum ki belediye başkanı olduğumda 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler, yapıldı. Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

altinok4.jpg

“BAŞKAN OLDUKTAN SONRA MAL VARLIĞIM AZALMIŞTIR”

Mal varlığını istediği zaman açıklayacağını söyleyen Altınok, “Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ'IN HARCADIĞI PARAYI DA AÇIKLAMASI LAZIM"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında harcadığı paranın kaynağının ne olduğunu merak ettiğini söyleyen Altınok, “Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başka şeyleri de açıklaması lazım. Şu anda kampanyaya harcadığı parayı da açıklaması lazım. Nereden bu para geldi? Bu kampanyanın maliyeti 2-2,5 milyar liradır. Öyle hesaptaki 100-120 bin lira ile dönecek bir kampanya değildir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Mansur Yavaş’tan mal varlığını açıklayamayan Turgut Altınok’a. 'Daireleri sayıyor herhalde'
Mansur Yavaş'ın Ankara'daki su fiyatı tartışmasına yanıtı gündem oldu: "AKP döneminde Ankara'da suyu 1,6 dolara satıyorlardı, şu anda bizim fiyatımız 0,7 dolar"
Mansur Yavaş'ın Ankara'daki su fiyatı tartışmasına yanıtı gündem oldu: "AKP döneminde Ankara'da suyu 1,6 dolara satıyorlardı, şu anda bizim fiyatımız 0,7 dolar"
Yeniden Refah'ın Ankara adayı Suat Kılıç'tan Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'a hodri meydan
AKP’li esnaftan Turgut Altınok’a Mansur Yavaş çıkışı. '1 Nisan sabahı hezimetle karşılaşacaksın'
Mansur Yavaş son vaadini açıkladı. ‘Ücretsiz olacak’ dedi
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a tepki. ‘Allah’tan kork ben dört yıldır yapıyorum’
Mansur Yavaş: Son dönemim ama hakikaten son
Son Haberler
ABD'li General 'ABD ve müttefikleri karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya' Dünya
ABD'li General 'ABD ve müttefikleri karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya'
Fenerbahçe'nin yüreği ağzına geldi. Ya Djiku onu yapmasaydı? Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe'nin yüreği ağzına geldi. Ya Djiku onu yapmasaydı? Fatih Saboviç yazdı
Güngören'de bariyere çarpan otomobil savrularak arıza yapan başka bir otomobile çarptı Gündem
Güngören'de bariyere çarpan otomobil savrularak arıza yapan başka bir otomobile çarptı
Sokak röportajında söyledikleriyle beğeni topladı: 'Makarnayla doyurdular, sahte dinle uyuttular.' Video
Sokak röportajında söyledikleriyle beğeni topladı: 'Makarnayla doyurdular, sahte dinle uyuttular.'
Kıraathaneye silahlı saldırı. 1 yaralı Gündem
Kıraathaneye silahlı saldırı. 1 yaralı
Yüksek gerilim hattına çarpan TIR'ın sürücüsü elektrik akımına kapıldı Gündem
Yüksek gerilim hattına çarpan TIR'ın sürücüsü elektrik akımına kapıldı
8 gündür aranıyordu, ormanda ağaca asılı cesedi bulundu Gündem
8 gündür aranıyordu, ormanda ağaca asılı cesedi bulundu