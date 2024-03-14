Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklasın dediği Turgut Altınok'tan yeni açıklama

ABB Başkanı Mansur Yavaş, mal varlığını açıklamasının ardından Turgut Altınok’u kast ederek, mal varlığı açıklamasını istemişti. Bunun üzerine Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığını açıklayacağını söyleyerek, "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullanmıştı.

“MAL VARLIĞIMI YAKIN ZAMANDA AÇIKLAYACAĞIM”

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok bugün basın mensuplarına konu ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Altınok, "Ben orda ayeti diyorum. Her şey Allah'ındır diyorum. Objektif bir televizyonculuk yapın. Diyorum ki belediye başkanı olduğumda 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye haberler, yapıldı. Mal varlığımı yakın zamanda açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

“BAŞKAN OLDUKTAN SONRA MAL VARLIĞIM AZALMIŞTIR”

Mal varlığını istediği zaman açıklayacağını söyleyen Altınok, “Onu ben istediğimde duyacaksınız. Herkes saklı gizli mal varlığına baksın. Altınok'un sakladığı gizlediği bir şey yok. Başkan olduktan sonra mal varlığım azalmıştır, belgeleriyle... Dolayısıyla hırsızların, dürüstlere çamur atma hakkı yoktur. Altınok'un, hayatı saftır, nettir ve temizdir" ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ'IN HARCADIĞI PARAYI DA AÇIKLAMASI LAZIM"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasında harcadığı paranın kaynağının ne olduğunu merak ettiğini söyleyen Altınok, “Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başka şeyleri de açıklaması lazım. Şu anda kampanyaya harcadığı parayı da açıklaması lazım. Nereden bu para geldi? Bu kampanyanın maliyeti 2-2,5 milyar liradır. Öyle hesaptaki 100-120 bin lira ile dönecek bir kampanya değildir" ifadelerini kullandı.