Mansur Yavaş’ın masasındaki seçenek belli oldu! En yakınındaki isimler açıkladı…

CHP’de ön seçim hazırlıkları dün yapılan bir toplantı ile duyuruldu. Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak yarışacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ise ön seçimde olmayacağı biliniyor. Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşe yazısında Yavaş’ın dünkü “Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir” söylemindeki seçeneklere ulaştı. Erkin, Yavaş’a yakın isimlerin üçlü zirvede gündeme gelen ve deneyimli siyasetçi Hasan Subaşı’nın önerdiği formülü işaret etiğini açıkladı.

“MASADAKİ SEÇENEKLER?”

Nefes yazarı Aytunç Erkin, bugünkü ‘Mansur Yavaş ne demek istedi?’ başlıklı köşe yazısında çarpıcı detaylara ulaştı. Erkin, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı sırada Mansur Yavaş’ın başka bir toplantıda gazetecilere verdiği açıklamadaki, “Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun ön seçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok. Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir” söylemindeki detayı araştırdı. Erkin, “masadaki seçenekler?” detayının ayrıntısını araştırdı.

“O YAZIYA” İŞARET ETTİLER

Erkin yazısında o bölümü şu şekilde kaleme aldı;

“Yavaş’a yakın isimleri aradım ve “o yazıya” işaret ettiler. CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş’ın birlikte gerçekleştirdiği üçlü zirvede gündeme gelen ve deneyimli siyasetçi Hasan Subaşı’nın önerdiği formülü hatırlayım:

“Genel başkan Özgür Özel’in iki başkanla yapacağı toplantıdan uzlaşma çıkmazsa, bir centilmenlik anlaşması yapılabilir. Şöyle ki; ön seçim yapılacaksa dışarıda kalan diğer aday, dilerse partisine bağlılığını ifade ederek 100 bin imzayla cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız katılabilir. Seçim ikinci tura kalacaktır ve üç adaylı bir seçim olacaktır. CHP’li iki başkan her bölgeden oy alacak muhalif oylar en yüksek seviyeye çıkacaktır. Yine anlaşma gereği ilk turda daha az oy alan aday ise diğer adaya tam desteği peşinen kabul ederek dilerse cumhurbaşkanlığı yardımcılığı da kabul edebilecektir. Böyle bir uzlaşma zor olmaz kimse kaybedilmez, ön seçim ve kamuoyu yoklaması bir yana milyonlarca seçmen de oylarıyla yol göstermiş olacağı için herkes sonucuna rıza gösterecektir diye düşünürüm.”