Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen konser soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Savcılık kaynakları ise "Görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevinin ihmali" suçları olduğu belirtilmişti. 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçundan iddianame tamamlanmıştı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

3'LÜ SAVUNMA

Soruşturma iznine ilişkin Nefes yazarı Aytunç Erkin, ABB hukukçularının savunma hattını paylaştı. 3'lü savunma hattında ABB eski başkanı ifadesiyle Melih Gökçek döneminin de yer alması dikkat çekti. İşte o savunma hattı:

- Büyükşehir Belediye Başkanı ve Özel Kalem Müdürü hukuken harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlisi değil ve bu görevleri üstlenmeleri imkanı da bulunmamakta.

- Adli ve idari yargıda, somut olarak dahli tespit edilmeyen harcama yetkili olmayan görevlilerin sorumlu tutulamayacakları yönünde içtihat oluşmuştur. Önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan şikayetlerde imzası olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni dahi istenilmeden işleme konulmama kararı verilmiştir. (Örnek; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2021/87942 Soruşturma No, 2021/72887 Karar No).

- Benzer şekilde önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan şikayetlerde Belediye Başkanının imzasının olmadığı durumlarda doğrudan işleme konulmama kararı verilmiş ve yapılan itirazlar reddedilmiştir (Örnek; Danıştay 1. Dairesi 2022/427 E., 2022/594 K., Danıştay 1. Dairesi 2022/214 E., 2022/62 K. No)