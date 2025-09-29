Mansur Yavaş'tan büyükelçilere anlamlı mektup!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Filistin Devleti’ni tanıyan ülkelerin büyükelçilerine, katliamlara sessiz kalınmaması için mektup gönderdi. Yavaş, İngiltere, Fransa, Malta, Belçika, Avustralya, Kanada, Portekiz ve Lüksemburg büyükelçilerine gönderilen mektuplarda, hükümetlerin aldığı bu tarihi karar için memnuniyetini dile getirdi.

Mektubunda, “Bu karar, İsrail’in Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı şekilde yıllardır sürdürdüğü işgal ve saldırıların sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması yönünde çok önemli bir adımdır” ifadelerine yer veren Yavaş, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun bir çözümün bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını vurguladı.

Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in ahtapotunu ortaya çıkardı!

İki devletli çözümün altını çizen Yavaş, "İki devletli çözümün gerçekleşmesi yalnızca bölgeye değil, tüm dünyaya barış ve güvenlik getirecektir" ifadesine yer verdi.

Gazze’de yaşanan insani krize de dikkati çeken Yavaş, “Gazze başta olmak üzere Filistin’in diğer kentlerinde devam eden acıların bir an önce sona ermesini ve 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin tesis edilmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mektubunu, “Siz Ekselanslarına ve değerli misyonunuza en derin saygılarımı yineliyorum” sözleriyle noktalayan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman barıştan yana olacaklarını belirtti.