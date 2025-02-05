Mansur Yavaş'tan Cemal Enginyurt'a açılan soruşturmaya tepki

Cemal Enginyurt da yaptığı açıklama ile verdiği destek nedeni ile Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'ye katılan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçu gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bugün CHP'ye katılan İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

MANSUR YAVAŞ: HUKUK KURALLARIYLA HAREKET EDİLMELİDİR

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Enginyurt'a açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk, kişiye göre değil, kurallara göre işler.

Cemal Enginyurt hakkında, TBMM’de yaptığı bir konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılması, Anayasa’nın 83. maddesiyle güvence altına alınan yasama dokunulmazlığı ilkesiyle çelişmektedir.

Adaletin bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, demokratik bir devletin temelidir. Siyasi saiklerle değil, hukuk kurallarıyla hareket edilmelidir.

Ayrıca, Ankara’da yapılan bir konuşma için İstanbul’da soruşturma açılması, hukukun doğal işleyişi açısından ciddi bir soru işaretidir. Yetki ve usul açısından bu durum nasıl açıklanmaktadır?"

Hukuk, kişiye göre değil, kurallara göre işler.@cenginyurt52 hakkında, TBMM’de yaptığı bir konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılması, Anayasa’nın 83. maddesiyle güvence altına alınan yasama dokunulmazlığı ilkesiyle çelişmektedir.… — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) February 4, 2025

ENGİNYURT'TAN MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Cemal Enginyurt'ta Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak Mansur Yavaş'a teşekkürlerini iletti.

Cemal Enginyurt şöyle dedi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sn Mansur Yavaş’a destekleri için çok teşekkür ediyorum.

Adalet bir gün herkese lazım olacak."