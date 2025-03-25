Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a hakaret tepkisi: Asla kabul edilemez!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a hakaret tepkisi: Asla kabul edilemez!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan hareket ile ilgili sessiz kalmadı ve tepkisini dile getirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul’da gerçekleşen protesto gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"Siyasetimizi de itirazımızı da ahlaklı ve seviyeli bir dille yapmalıyız. Kim olursa olsun, bir siyasetçinin ailesine dil uzatmak, hele hele annesine küfür etmek asla kabul edilemez. Bu tarz çirkinlikleri yapanlar hak arayanları temsil edemez. Fikirlerini ifade etmek herkesin en doğal hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken sınırlar aşılır, hakaret edilir, hele ki bir annenin aziz hatırasına saygısızlık yapılırsa, bunun adı artık protesto değil, açık bir seviyesizlik olur. Bu çirkin sözleri bahane ederek, milyonların haklı itirazını gölgelemeye çalışmak kimseye yakışmaz."

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