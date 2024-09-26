Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: İmamoğlu konusuna son noktayı koydu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin, "Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Arayı bozmak istiyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim" dedi.

"BERAAT KARARI ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan ve "siyasi yasak" öngören davaya ilişkin de konuşan Yavaş ''Umuyorum yanlış bir karar verilmez ve ülke gerçek gündemine döner. Bizlerin tek bir sorumluluğu var sadece ve sadece daha iyi bir hizmeti Türkiye'ye nasıl sunarız. Bir an evvel bu kararın beraat olarak verilmesinin tarafındayım sonuna kadar İmamoğlu'nun arkasındayız. Biz kesinlikle beraat kararı çıkacağına inanıyoruz'' açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Ekrem İmamoğlu, ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına seçildiği 2019 yılının kasım ayında Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne davetli olarak katılmış ve bir konuşma yapmıştı. Dönemin İçişleri BakanıSüleyman Soylu, İmamoğlu için "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.

İmamoğlu ise Soylu'ya "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın" cevabını vermişti.

Bunun üzerine Türkiye'deki seçimleri organize eden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) üyeleri hakarete uğradıklarını ve mağdur olduklarını belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılığın hazırladığı iddianamede "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan İmamoğlu'nun 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk ayağında Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.

Dava, İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.