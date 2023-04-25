Mansur Yavaş'tan iktidara sert çıkış: Kimsenin babasının malı değil

ABB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gittiği Eskişehir’de Millet Buluşması’nda açıklamalarda bulundu.

İktidarın Togg üzerinden yaptığı propagandaya değinen Yavaş, “Togg, Siha, Anadolu gemisi vs... Bunlar sanki hükümetin parasıyla yapılmış milletin parasıyla yapılmamış gibi sunularak sergileniyor. Biz gidersek bunlar batar diyor. Asla batmaz. Sizden öncekiler Roketsan'ı, Aselsan'ı nasıl bırakıp gittiler. Kimsenin babasının malı değildir.” ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"14 Mayıs’tan sonra asıl biz sizlerle gurur duyacağız inşallah. Mitinglere gidiyoruz konuşuyoruz ama en zor konuşmalarımızdan biri burada olacak. Çünkü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı bizim ustamız.

Eskiden zorla sökülen T.C. tabelalarını taktık. İstanbul giderse Kudüs gider, İstanbul giderse Mekke gider, Mursi mi Sisi mi? Binali mi Sisi mi? Böyle dediler öyle değil mi? Ekrem Bey 800 bin oy farkla ders verdi. Ne Mekke düştü ne Kudüs düştü, onlar Sisi’yle el sıkıştılar.

Togg, Siha, Anadolu gemisi vs... Bunlar sanki hükümetin parasıyla yapılmış milletin parasıyla yapılmamış gibi sunularak sergileniyor. Biz gidersek bunlar batar diyor. Asla batmaz. Sizden öncekiler Roketsan'ı, Aselsan'ı nasıl bırakıp gittiler. Kimsenin babasının malı değildir.

Artık nefret siyaseti bitecek. Korku siyaseti bitecek. Çok daha iyi yönetimler gelecek.

Seçildik rozetimizi çıkardık, ayrım yapmadan kimin ne ihtiyacı varsa ona el attık. Her nedense bu arkadaşlar oralarda bizleri görmüyor. Ama oralardaki halk bizleri görüyor.

Bundan sonra hükümet de açık ihaleler yapacak. Rekabeti sağlayacak.

Alışmışlar, her seçim ‘beka.’ Seçim biter ‘beka’ da biter. Ülkedeki mülteciler bekamızı tehdit ediyor. Ülkemizdeki pahalılık bekamızı tehdit ediyor. İddia ediyorum, en büyük beka sorunu, bu iktidarın kendisi haline geldi.

Kötü giden hiçbir şey bunların üstüne yapışmıyor.

Gençlere asalak deniyor, öyle mi? Madem bu gençlere iş bulamayacaktınız Türkiye’nin her yerine bu kadar üniversiteyi niye açtınız? Gençler iş beğenmezmiş. Öyle bir şey yok. Türkiye’de gençler alnının terinin karşılığını alamıyor. Patronlar onları yok parasına çalıştırıyor. Elektriğe gelen zamlara patronun gıkı çıkmıyor."