Mansur Yavaş'tan 'Mahir Polat' paylaşımı!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB'ye yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan ve kalp rahatsızlığından ötürü anjiyo olan Mahir Polat hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Yavaş, yargılamanın adil olması çağrısında bulunarak, "Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür" dedi.

ANJİYO OLDUKTAN SONRA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Mahir Polat, geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edilmişti. Silivri Cezaevi'nden ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo olan Mahir Polat yeniden cezaevine götürülmüştü.

"HERKES İÇİN VİCDANİ BİR YÜKÜMLÜLÜKTÜR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, anjiyo olup cezaevine tekrar getirilen Mahir Polat için, "Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır. Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan herkes için vicdani bir yükümlülüktür" paylaşımında bulundu.

Yargılamaların adil olması kadar, insani olması da önemlidir.



Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat’ın yaşadığı sağlık sorunları ortadır.



Bu şartlar altında Mahir Polat’ın tutuksuz yargılanması, hem insani bir gereklilik hem de sorumluluk makamında olan… pic.twitter.com/OS4T51WzOe — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 1, 2025

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