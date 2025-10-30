Başkent Üniversitesi, tüm kuruluşlarıyla, Cumhuriyet'in 102. yaşını, adına ve kuruluş felsefesine yakışır bir gururla kutladı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın ilk durağı Başkent Üniversitesi'ydi. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Haberal, saygı duruşunda bulundu.

Ardından Haberal, Başkent Üniversitesi yöneticileri ile Özel Ayşeabla Okulları'ndaki 29 Ekim programına katıldı. Törene CHP'li Milletvekilleri Umut Akdoğan ile Suat Özçağdaş da katıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Ortaokul Müdür Vekili Hüseyin Öztürk yaptı.

Prof. Dr. Mehmet Haberal; Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Müdürü Hilal Erdinç ile birlikte kürsüde konuşma yaptı.

Haberal, "Cumhuriyet Özgürlüktür, medeniyettir, Başkent Üniversitesi olarak görevimiz; ülkemize eserler katmak" dedi. Cumhuriyet'in emanetçileri gençlere seslendi. Ve sahneyi öğrencilere bıraktı.

Öğrenciler, Cumhuriyet'in getirdiği hak ve özgürlükleri anlattı.

Gençler, Atatürk’ün manevi mirası ilim ve fene sahip çıkan, ülkesini organ naklinde dünyanın en tepesine taşıyan Prof. Dr. Mehmet Haberal'ı unutmadı.

"Cumhuriyet Yolculuğu", şiirler, marşlar, dans gösterileriyle sahnelendi. Finalde öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla sahnedeydi.

Tören sonrasında Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektör ve yöneticilerle "Cumhuriyet'in izinde" resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Başkent Üniversitesi Özel Anadolu OSB Anaokulu'nda da ilk kez 29 Ekim coşkusu yaşandı. Minikler, şiir okudu, Atatürk şarkısı söyledi.

Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Prof. Dr. Ali Haberal'a günün anısına bir tablo hediye etti. Ali Haberal da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

HABERAL'IN DA DOĞUM GÜNÜ

29 Ekim aynı zamanda Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın doğum günü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu özel günü unutmadı; Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Prof. Dr. Haberal'ı ziyaret etti.

Hem doğum gününü, hem de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Böylece; "Cumhuriyet eserlerle taçlandır" diyen Prof. Dr. Mehmet Haberal, Cumhuriyet'in 102. yılını ülkesine yaşattığı sayısız gurur ve Atatürk'ün ilkelerine bağlı binlerce genç yetiştirerek karşıladı.