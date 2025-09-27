Mansur Yavaş'tan 'Melih Gökçek' açıklaması: Bu ailenin her şeyini ifşa edeceğim”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 28. Uluslararası Beypazarı Festivali öncesinde Beypazarı Belediyesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıt verdi. Yavaş, belediyeye yapılan operasyonda tutuklanan 5 kişi hakkında, "Operasyonu siyasi buluyorum. Gökçek'in operasyona dahil olduğu belli. Adliye mi, Emniyet mi, Gökçek ailesi mi yapıyor?" dedi.

"MASAK RAPORU İLE TESPİT EDİLEN İNSAN SERBEST, RAPORDA HAKLARINDA HİÇBİR ŞEY BULUNMAYAN İNSANLAR TUTUKLU"

MASAK raporunda yer alan bir isme dikkat çeken Yavaş, "Dosyada bulunan çalışanın o şirketlerden para aldığı ortaya çıktı. Şüpheli listesinde olmayan şahıs 10 gün öncesinde Beyaz TV'ye gider etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiş. Kimin tarafından operasyonun yönetildiği belli. Bu şahıs şu anda serbest. Suç işlediği MASAK raporu ile tespit edilen insan serbest, raporda haklarında hiçbir şey bulunmayan insanlar tutuklu. Böyle bir adalet olmaz" ifadelerini kullandı.

"BUNLARINDA HESABININ SORULACAĞI BİR GÜN GELECEK"

"Gökçek döneminde kimse gözaltına alınamadı. İfadeler bile alınamadı. Adalet herkese eşit yürütülmeli" diyen Yavaş, Gökçek ailesinin sağda solda "yakında 2. operasyon olacak, başta Mansur Yavaş olmak üzere gözaltına alınacak" sözlerini fısıldamasına değinerek, "Görelim bakalım.Yolsuzluk yapanlar ile sonuna kadar uğraşacağız. Türkiye'de hırsız, polisi kovalıyor. Bunlarında hesabının sorulacağı bir gün gelecek" dedi.

"'TAKİPSİZLİK KARARLARI KALKSIN' DİYE BAŞVURU YAPTIK"

Gökçek ile ilgili yeni açıklayacakları veriler olduğunu söyleyen Yavaş, Gökçek ile ilgili dosyalara verilen takipsizlik kararına ilişkin, "takipsizlik kararları kalksın" diye başvuru yaptık" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YÜZ KARASI OLAN BU AİLENİN HER ŞEYİNİ İFŞA EDECEĞİM"

Son olarak Yavaş, Gökçek'e sert çıkarak, "Her türlü imkan ellerinde, beni araştırdıkları ortada, bir şey bulsalardı, duman ederdi. Bu şahıs 600 milyonluk villayı hangi parayla yaptırıyor? Mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Türkiye'nin yüz karası olan bu ailenin her şeyini ifşa edeceğim" ifadelerine yer verdi.