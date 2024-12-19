Mansur Yavaş'tan SGK'ya 'yandaş' sorusu

SGK geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına haciz işlemi başlatmıştı. Mansur Yavaş, "haciz kıskacına" ilişkin SGK’nın belediyeler dışında tahsil edeceği 900 milyar lira olduğunu söyledi. Yavaş, “Onların kimler olduğunu millet görsün. Şeffaflık, adalet bunu gerektirmez mi? Görsün herkes, ona göre bizim hakkımızda hüküm verecekse versin” dedi.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Belediyeleri silkeleyin" talimatı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu olduğu belirtilen CHP'li belediyeler için harekete geçti. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin büyükşehir belediye başkanlıkları ile Şişli Belediyesi'nin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına haciz için işlemi başlatıldı. Borç tutarının 11,7 milyar lira olduğu belirtildi.

TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel haciz işlemine ilişkin, "Gelsin, vız gelir tırıs gider. SGK borçları AK Parti döneminden gelmiş, katlanmış, faizlenmiş, hiç almamışsın, bir kerede CHP'den faiziyle alacaksın. Hizmeti durdurmaya çalışıyorlar." demişti. İmamoğlu ise "Neymiş haciz koyacakmış. CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı? Ya biz AK Parti'li belediyelerin borcunu ödüyoruz." diyerek tepki göstermişti.

“ANKAPARK İÇİN ALINMIŞ ÇOK YÜKSEK FAİZLİ BANKA BORÇLARIYDI”

Mansur Yavaş ise Sözcü’ye "haciz kıskacına" ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saygı Öztürk’e konuşan Yavaş, borçlu bir belediyeyi devir aldıklarının altını çizerek, Belediyeyi teslim aldığımız yıllarda belediyenin borcu 2 milyar 427 milyon dolardı. Bunun bir milyar 750 milyon dolarını ödedik. Bunların bir çoğu Ankapark için alınmış çok yüksek faizli banka borçlarıydı. Örneğin ING Bankasından 2016’da 300 milyon dolar para alınmış, ödemesi 2019 Nisan ayından sonra başlıyor. Bir kuruş ödemesiz, üç yıl faizle 300 milyon doların maliyetini bir düşünür müsünüz? Peki, mecliste neyle karşılaştık. Kredi alacağız, kredileri onaylamadılar. Hatta faizler düştü yenileyelim dedik, ona da belediye meclisi izin vermemişti. Yeniden yapılandırma yapınca da bu parayı ödeyenler zararlı çıkıyor. Ödemeyenler, ödeyenlere gülüyor. Biz de SGK borçlarını ödememek suretiyle banka borçlarının yüksek faizlerini kapatıp Ankara halkına hizmet ettik.” dedi.

“ONLARIN KİMLER OLDUĞUNU MİLLET GÖRSÜN”

Yavaş, borcunu ödemeyenlerle kimleri kastettiğine ilişkin SGK’ya “Ben soruyorum, yüzde 90’ını hangi yandaşlardan almıyorsunuz?’ sorusunu iletti. Yavaş, “Belediye borçlarını sergilediğiniz gibi SGK alacaklarının yüzde 90’ını oluşturanlardan niçin 900 milyar liralık alacağınızı tahsil etmiyorsunuz? Onların kimler olduğunu millet görsün. Şeffaflık, adalet bunu gerektirmez mi? Görsün herkes, ona göre bizim hakkımızda hüküm verecekse versin” ifadelerini kullandı.

ANKAPARK NEDİR?

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine kurulan ve "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma iddiasıyla 20 Mart 2019'da Ankapark açıldı. Ankapark projesini hayata geçiren Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmuştu. Yaklaşık 25 bin kişiyi sığdırabilecek bir kapasitesi olduğu belirtilen Ankapark, ilk yıl yerli ve yabancı beş milyon turisti ağırlamayı planlıyordu. Ancak, ilginin az olması sebebiyle Şubat 2020'de park fiilen kapandı.