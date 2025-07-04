Mansur Yavaş'tan taziye mesajı!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'tan taziye mesajı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gazeteci Nihat Genç'in vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yavaş, "Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi. Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu. Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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Gazeteci yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak şunları kaydetti:

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"Gazeteci-yazar Nihat Genç’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü doğru bildiği yoldan şaşmadan, memleketin derdini dert edinerek geçirdi. Sözü sertti ama yüreği bu ülkenin insanıyla doluydu. Cesareti, kalemi ve inancı hep hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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