Mansur Yavaş Ankaralılara müjdeyi verdi!

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eryaman trafiğine 2 yeni çözüm… FSM Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı ve Vadi Viyadüğü tamamlandı.

Eryaman’da şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergâha alternatif oluşturularak, bölgede yıllardır yaşanan trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek.

800 metrelik 3 gidiş 3 geliş yeni köprü ile İstanbul Yolu üzerinden Eryaman’a doğrudan geçiş sağlandı. 150 metrelik 2 gidiş 2 geliş Vadi Viyadüğü ile Akıncılar Caddesi’nden Bozüyük Caddesi’ne bağlantı kuruldu. Toplam maliyet: 346 milyon TL" ifadesini kullandı.