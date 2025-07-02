Mansur Yavaş Ankaralılara müjdeyi verdi!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eryaman bölgesinde trafik sorununu hafifletmek amacıyla iki önemli altyapı çalışmasını tamamladıklarını açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eryaman trafiğine 2 yeni çözüm… FSM Bulvarı Eryaman Mahallesi 2. Bağlantı Kavşağı ve Vadi Viyadüğü tamamlandı.

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Eryaman’da şehir merkezine ulaşımı sağlayan tek güzergâha alternatif oluşturularak, bölgede yıllardır yaşanan trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek.

800 metrelik 3 gidiş 3 geliş yeni köprü ile İstanbul Yolu üzerinden Eryaman’a doğrudan geçiş sağlandı. 150 metrelik 2 gidiş 2 geliş Vadi Viyadüğü ile Akıncılar Caddesi’nden Bozüyük Caddesi’ne bağlantı kuruldu. Toplam maliyet: 346 milyon TL" ifadesini kullandı.

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