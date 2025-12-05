Yağışların yetersiz olması nedeni ile birçok kentte barajlar çok kritik seviyelere indi. Uzmanlardan 'Su krizi'ne karşı çözüm adımlarının atılmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda en büyük sorun olacağı yönünde açıklamalar gelmeye devam ediyor. Su krizinin vurduğu kentlerde biri de Ankara.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, suyun zaman zaman özellikle az tüketilen saatlerde kontrollü bir şekilde verileceği ifade edildi. TRT Haber'in bu açıklamayı, "Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak. ASKİ’nin bu seferki planı; gündüz saatlerinde suyu kesmek, gece saatlerinde suyu 'kontrollü' vermek" şeklinde vermesine ABB Başkanı Mansur Yavaş sert çıktı.

TRT'nin paylaşımının halkı paniğe sevk ettiğini vurgulayarak, "Gerçekleri çarpıtarak servis edilen bu haberi şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Yavaş, "Gazetecilik etiğini açık şekilde ihlal etmiştir" dedi.

Haberin derhal düzeltilmesini isteyen Yavaş, TRT Haber'in paylaşımının kentte zaten az olan su miktarının daha da düşürdüğü "Bu yayın, yalnızca kamuoyunu yanlış yönlendirmemiş; aynı zamanda vatandaşlarımızı paniğe sürükleyerek su kullanımının olağan dışı artmasına neden olmuştur" ifadeleriyle duyurdu.

TRT Haber'e çağrı yapan Yavaş, manipülatif olarak nitelediği bu haberin derhal düzeltilmesini istedi. Su gibi önemli bir konuda yapılan haberin açık bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Haberin orijinal halinin de Anadolu Ajansı'nda olduğunu kaydeden Başkan Yavaş, haberin tam halinin yayınlanmasını isteyerek RTÜK dahil tüm hukuki yolların da kullanılacağını vurguladı.

ABB Başkanı Yavaş'ın "TRT’ye açık çağrı" diyerek başladığı açıklamasının tamamı şöyle:

"Ankara halkını paniğe sevk eden, gerçekleri çarpıtarak servis edilen bu haberi şiddetle kınıyoruz. TRT Haber’in, ASKİ Genel Müdürümüz Memduh Akçay’ın sözlerini bağlamından koparması; gazetecilik etiğini açık şekilde ihlal etmiştir.

Sayın Genel Müdürümüzün teknik bir süreci anlatırken kurduğu şu ifade, bilinçli şekilde çarpıtılmıştır:

'Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz.'

Bu cümlenin anlamı şudur: ASKİ’nin zaman zaman uyguladığı basınç yönetimi ve şebeke optimizasyonudur. Dünyada kuraklıkla mücadele eden tüm şehirlerde yapılan, tamamen teknik bir işlemdir.

Ancak TRT Haber, bu ifadeyi 'Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak' şeklinde sunarak açık bir manipülasyona imza atmıştır.

Bu yayın, yalnızca kamuoyunu yanlış yönlendirmemiş; aynı zamanda vatandaşlarımızı paniğe sürükleyerek su kullanımının olağan dışı artmasına neden olmuştur.

TRT Haber’e çağrımız açıktır: Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz.

Su gibi hayati bir konuda, özellikle tüm dünyanın küresel iklim kriziyle mücadele ettiği böylesi bir dönemde yapılan böylesi yayınlar, gazetecilik değil; açık bir algı operasyonudur.

Haberin orijinali Anadolu Ajansı’nın kayıtlarında mevcuttur tamamını yayınlayınız!

Ayrıca, RTÜK’e başvuru süreci de dahil olmak üzere, 'Dezenformasyonla Mücadele Kanunu' kapsamında tüm hukuki yolları kullanacağımızı da duyuruyorum!"