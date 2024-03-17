Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'un mal varlığı hakkında açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Yenimahalle’de Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri’nin açılına katıldı.

Yavaş, belediyenin doğumdan ölüme kadar insanın her türlü derdiyle ilgilenmek anlamına geldiğini ifade etti ve "Bir çocuğun doğduğundan itibaren yaşaması, sağlıklı büyümesi, eğitim alması hepimizin derdidir. Bu nedenle biz, 'Herkes eşit şartlarda okusun' diye destek alan ailelere her türlü desteği veriyoruz; ulaşım desteğinden beslenme desteğine kadar.” açıklamasını yaptı.

"İSRAF DA YOLSUZLUK DA KUL HAKKIDIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde yolsuzluğa izin verilmediğinin altını çizen Yavaş, "Bugün destek alan aileler varsa, bunun en büyük sebebi kamu yaratıcılarının yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz, geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Yaptıklarımızın maliyetini astık sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı.” İfadelerini kaydetti.

Ankara’nın giriş ve çıkışında, bugünkü maliyetleri 350-400 milyon lira olan kapıların bulunduğunu ve bunları kimsenin kullanmadığını ileten Yavaş, “'Biz yaptık oldu' düşüncesiyle yaptıkları bir şey; ama görüyorsunuz Yenimahalle'ye yapılanların hepsi mutlaka ve mutlaka içinde insan olan, insana yarayan projeler. Bizler sonuçta sizlerin parasını kullanıyoruz. Bunu israf edersek de yolsuzluğa izin verirsek de bu kul hakkıdır. Sizin karşınıza gelirken bizi destekleyenlerin ve kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık.” dedi.

TURGUT ALTINOK'UN MAL VARLIĞI HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Mansur Yavaş, açılışın sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklaması hakkındaki soruya, "Yorumunu halk yapacak. Benim değerlendirme gibi bir lüksüm yok. Ben bütün kamu idarecilerinin mal beyanlarını açıklaması gerektiğini söyledim sadece. Olması gereken budur. Oldu, çok da zor değilmiş" ifadeleriyle yanıt verdi.

Yavaş, Altınok'un mal beyanında babasından kalan mal varlıkları hakkındaki soru üzerine ise, "Onların yorumunu yapmak bana düşmez, vatandaş değerlendirir" açıklamasında bulundu.