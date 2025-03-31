Mansur Yavaş'tan Volkan Konak'ın ardından duygusal mesaj

58 yaşında yaşama veda eden Volkan Konak tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Volkan Konak'ın bayram günü sahnede fenalaşarak yaşama veda etmesi tüm sevenlerini derinden yaraladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da bir paylaşım yaparak Volkan Konak'ın vefatı nedeni ile yaşadığı hüznü diye getirdi.

Mansur Yavaş Volkan Konak'ın ardından "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak hayatını kaybetti... Yüreğimizi titreten o güçlü sesi, Karadeniz’in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Sadece bir sanatçı değil; bu toprakların sesi, yüreği, dostuydu hep. Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız..." dedi.