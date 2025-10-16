Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki heyet, hakkında soruşturma izni talep edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a destek için ziyaret gerçekleştirdi.

YARGIYA "ANAYASA" DERSİ

Görüşmenin ardından ABB binasının önünde iki isim açıklamalarda bulundu. Yavaş, basın mensuplarına yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, yargıya seslenerek ‘Anayasa’ dersinde bulundu. Yavaş, "Biz herkese yargının eşit davranmasını, araştırmasını, özellikle masumiyet ilkesinin mutlaka geçerli olmasını, cezası kesinleşinceye kadar herkesin suçsuz olduğunun Anayasa'da yer aldığı gibi uygulanmasını istiyoruz” dedi.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ YER ALACAK YA DA YOK OLACAĞIZ"

Yargının çok dikkatli olması konusunda uyarıda bulunan Yavaş, “Sonuçta ceza alırsa herkes cezasını çekecek. Peşinen suçlu gibi göstermek... Herkesin ailesi, çevresi var. Bunlar çabuk temizlenmiyor maalesef. Yargının bu konuda çok dikkatli olması, tutukluluğu en son dikkate alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hukuk üstünlüğünü işaret eden Yavaş, “Umuyorum ki mutlaka ama mutlaka bu ülkede adalet gerçekleşecek. Hukukun üstünlüğü yer alacak ya da yok olacağız" şeklinde konuştu.