Mantar kabusu başladı. Seyyar satıcıdan aldılar, hastanelik oldular

Kaynak: İHA
Mantar kabusu başladı. Seyyar satıcıdan aldılar, hastanelik oldular

Erzurum’da seyyar satıcıdan aldıkları mantarı yiyen 3 aileden 12 kişi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Aktarılan bilgilere göre Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa'da seyyar satıcıdan aldıkları mantardan yiyen 3 aileden 12 kişi gece yarısı rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

9'u kadın 3'ü erkek toplam 12 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi ve tedavi altına alındı.
Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül, son zamanlarda çok fazla mantar zehirlenmesi ile karşılaşmaya başladıklarını, denetimsiz mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi.
Mantardan zehirlenen Fevzi Aydemir, ise markete gittiği sırada seyyar satıcıda gördüğü mantardan satın aldığını ve ailecek yediklerini gece saatlerinde ise eşi ve kızıyla birlikte hastalandıklarını anlattı.

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