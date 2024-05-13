Mantar toplarken ayağı burkulan yaşlı kadının yardımına AFAD yetişti

Kaynak: İHA
Mantar toplarken ayağı burkulan yaşlı kadının yardımına AFAD yetişti
Muş'un Varto ilçesinde mantar toplarken ayağı burkulan yaşlı kadın, AFAD ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Varto merkeze 10 kilometre mesafedeki Seki köyünde meydana gelen olayda, ed,n,len bilgilere göre 65 yaşındaki Besra Baba, eşi ve oğlu ile birlikte kırsal alana mantar toplamaya gitti.

Yaşlı kadın, dağda mantar topladığı esnada dengesini kaybederek düşünce ayağı burkuldu ve yürüyemeyecek duruma geldi. ihbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri yaşlı kadını bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslim ederken, yaşlı kadın, ambulansla Varto Devlet Hastanesine sevk edildi.

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