Mantarlı omlet nasıl yapılır?

İşte pazar kahvaltınızı şenlendirecek olan mantarlı omletin tarifi…
Mantarlı Omlet Tarifi İçin Malzemeler
3 adet yumurta
10 adet konserve mantar
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı süt
Tuz
Pul biber
Mantarlı Omlet Tarifi Nasıl Yapılır?
- 3 adet yumurtayı 1 yemek kaşığı süt ve yeterince tuz ilave ederek köpürene kadar çırpın ve pul biber ekleyin ve ardından 10 adet konserve mantarı ince ince doğrayın.
- Yapışmaz yüzeyli tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyerek ilk olarak tavaya mantarları ekleyin ve iyice kavurun, ardından çırpmış olduğunuz yumurtayı da tavaya aktarın.
- Arada tavayı hafifçe sallayarak omleti arkalı önlü olacak şekilde pişirin.
- Omletiniz pişince servis tabağına alın. Afiyet olsun.
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