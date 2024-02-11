Mantarlı omlet nasıl yapılır?

Abdullah İstenci
Mantarlı omlet nasıl yapılır?
Pazar sabahlarının vazgeçilmezi olan yumurta bin bir çeşidiyle sofralarımızı süslendiriyor. Bazen sahanda bazen haşlama yaparak sofraları zenginleştiren yumurta mantarlı olarak da tüketildiğinde lezzetini iki katına çıkarıyor.

İşte pazar kahvaltınızı şenlendirecek olan mantarlı omletin tarifi…

Mantarlı Omlet Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

10 adet konserve mantar

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

Tuz

Pul biber

Mantarlı Omlet Tarifi Nasıl Yapılır?

  1. 3 adet yumurtayı 1 yemek kaşığı süt ve yeterince tuz ilave ederek köpürene kadar çırpın ve pul biber ekleyin ve ardından 10 adet konserve mantarı ince ince doğrayın.
  2. Yapışmaz yüzeyli tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyerek ilk olarak tavaya mantarları ekleyin ve iyice kavurun, ardından çırpmış olduğunuz yumurtayı da tavaya aktarın.
  3. Arada tavayı hafifçe sallayarak omleti arkalı önlü olacak şekilde pişirin.
  4. Omletiniz pişince servis tabağına alın. Afiyet olsun.

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