Mantarlı omlet nasıl yapılır?

Pazar sabahlarının vazgeçilmezi olan yumurta bin bir çeşidiyle sofralarımızı süslendiriyor. Bazen sahanda bazen haşlama yaparak sofraları zenginleştiren yumurta mantarlı olarak da tüketildiğinde lezzetini iki katına çıkarıyor.